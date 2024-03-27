Останки 7 человек, найденные в массовом захоронении, будут похоронены в Ходжалы - глава ИВ
Установлены личности 9 человек из 18, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Ходжалы.
Об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Останки семерых из них скоро будут захоронены в Ходжалы. Там уже закладывается Аллея шехидов", - сказал он.
Напомним, что в Ходжалы в массовом захоронении обнаружены останки 18 человек. Из них на сегодня установлены личности 9 человек.
Это - жители Ходжалинского района:
1. Алиев Агаали Наиб оглу - 01.06.1933 г.р.
2. Алиева Сурая Бехбуд гызы -01.06.1933 г. р.
3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу -01.06.1962 г. р.
4. Салимов Хазар Саявуш оглу - 01.09.1974 г.р.
5. Салимова Тамилла Агамирза гызы - 01.06.1935 г.р.
6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу - 1952 г. р.
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