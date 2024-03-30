В Лачин и Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Day.Az, 30 марта очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин, а также в село Забух Лачинского района. На этом этапе в город Лачин возвращается еще 21 семья - 68 человек, в село Забух возвращаются еще четыре семьи - 11 человек.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 472 семей, или 1773 человек в городе Лачин, и постоянное проживание 215 семей, или 819 человек в селе Забух.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!