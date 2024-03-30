Задержаны гражданин Франции и двое других иностранцев, тайно проникших в депо Бакинского метро

Распространена информация о задержании троих иностранных граждан, тайно проникших в депо Бакинского метрополитена.

Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД сообщили, что граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции, находившиеся в нашей стране в качестве туристов, тайно проникли в депо, где стоят поезда, разрисовали краской несколько вагонов, причинив ущерб имуществу.

Они были задержаны сотрудниками полиции.

Сумма ущерба, причиненного определена в 4850 манатов.

В соответствии с законодательством, лица, умышленно причинившие ущерб государственному имуществу, будут привлечены к ответственности.

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