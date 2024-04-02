https://news.day.az/society/1648861.html В правоохранительных органах Азербайджана успешно внедряются многочисленные инновации - Фуад Алескеров
В правоохранительных органах Азербайджана успешно внедряются многочисленные инновации - Фуад Алескеров
Электронизация услуг, оказываемых населению в Азербайджане, охватывает и правоохранительные органы.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - начальник отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".
Ф.Алескеров отметил, что в правоохранительных органах создана электронная система.
"В правоохранительных органах успешно внедряются многочисленные инновации", - добавил Ф.Алескеров.
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