В правоохранительных органах Азербайджана успешно внедряются многочисленные инновации

Электронизация услуг, оказываемых населению в Азербайджане, охватывает и правоохранительные органы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - начальник отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Ф.Алескеров отметил, что в правоохранительных органах создана электронная система.

"В правоохранительных органах успешно внедряются многочисленные инновации", - добавил Ф.Алескеров.

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