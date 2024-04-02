В Азербайджане создана подсистема "Электронное такси"

Для контроля за деятельностью такси создана подсистема "Электронное такси".

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили во вторник в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

"Для реализации механизма контроля за деятельностью такси в информационной системе "AYNA" создана подсистема "Электронное такси". Данные, анонимизированные операторами, будут передаваться в эту систему в режиме реального времени. Кроме того, территориально пропускные карты будут проверяться сотрудниками Агентства и дорожной полиции", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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