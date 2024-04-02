Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена

Арестован гражданин Франции, тайно проникший в депо Бакинского метрополитена и нанесший ущерб государственному имуществу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что гражданин Австралийского Союза П. Хан Поль, гражданин Новой Зеландии Исмаэль Де Сен Квент и гражданин Французской Республики Клерк Тего Хьюго незаконно проникли в депо ЗАО "Бакинский метрополитен" в ночь на 30 марта 2024 года, и умышленно нанесли ущерб государственному имуществу.

По уголовному делу, возбужденному по соответствующей статье Уголовного кодекса, гражданин Французской Республики Клерк Тего Уго решением суда приговорен к 3 месяцам лишения свободы, в отношении остальных лиц избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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