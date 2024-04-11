Кадры коньячного завода армянских олигархов в Ханкенди

Распространились кадры коньячного завода армянских олигархов в городе Ханкенди.

Как сообщает в четверг Day.Az, вышеуказанные кадры, были показаны в эфире телеканала AzTV в передаче под названием "Наше слово-наша подпись!".

Было отмечено, что одним из акционеров коньячного завода был Араик Арутюнян, бывший так называемый "президент" сепаратистов, находящийся в настоящее время в заключении в Азербайджане. Армяне, используя природные блага Азербайджана, производили различные продукты, в том числе коньяк, и представляли его миру как свой бренд.

Отметим, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывшие так называемые "президенты" сепаратистов Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, Давит Манукян, который занимал "должность" так называемого "первого заместителя командующего армией обороны" и "служил" в звании "генерал-майора" сепаратистского режима в Карабахе, занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе - Рубен Варданян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Леви Мнацаканян - занимавший должность так называемого "министра обороны" сепаратистского режима в Карабахе, были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.

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