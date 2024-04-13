https://news.day.az/society/1651638.html В Билясуваре юноша попал в аварию на мотоцикле отца
В ходе ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.
В Билясуваре юноша попал в аварию на мотоцикле отца
В Билясуварском районе 16-летний юноша попал в аварию на мотоцикле отца.
Как передает Day.Az, случай зафиксирован в селе Хырмандалы.
Согласно информации, местный житель А.Н. (2008 г.р.) потерял управление при езде на мотоцикле, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
В ходе ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший был госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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