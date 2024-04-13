В Билясуваре юноша попал в аварию на мотоцикле отца

В Билясуварском районе 16-летний юноша попал в аварию на мотоцикле отца.

Как передает Day.Az, случай зафиксирован в селе Хырмандалы.

Согласно информации, местный житель А.Н. (2008 г.р.) потерял управление при езде на мотоцикле, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В ходе ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший был госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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