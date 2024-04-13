В Азербайджане завершается отопительный сезон

На следующей неделе в Азербайджане завершится отопительный сезон.

Как передает Day.Az, отопительный сезон начинается 15 ноября каждого года и заканчивается 15 апреля следующего года.

Отметим, что очередной отопительный сезон в Азербайджане начался 15 ноября.В соответствии с утвержденным планом мероприятий в целях обеспечения надежности и устойчивости объектов теплоснабжения, в том числе котельных, теплосетей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, газа, электроэнергии, объектов транспорта и другого производственного оборудования, связанных с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годы, в этом году проверено на гидравлическое давление более 1000 км теплотрасс, заменено и обновлено более 10 км магистральных и внутриквартальных теплотрасс различного диаметра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!