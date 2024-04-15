Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Вадима Васильева

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение бывшего футболиста национальной сборной Азербайджана Вадима Васильева.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом İdman.biz сообщил сам 51-летний ветеран-нападающий.

Он подчеркнул, что фонд покроет расходы на лечение.

"Выражаю глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева. Отныне я буду лечиться в "Liv Bona Dea Hospital" под наблюдением фонда. Я рад, что меня не оставили в одиночестве и откликнулись на мою просьбу", - заявил В.Васильев.

Отметим, что в начале февраля Васильев перенес инсульт.

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