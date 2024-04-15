https://news.day.az/society/1652048.html Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Вадима Васильева
Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение Вадима Васильева
Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение бывшего футболиста национальной сборной Азербайджана Вадима Васильева.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом İdman.biz сообщил сам 51-летний ветеран-нападающий.
Он подчеркнул, что фонд покроет расходы на лечение.
"Выражаю глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева. Отныне я буду лечиться в "Liv Bona Dea Hospital" под наблюдением фонда. Я рад, что меня не оставили в одиночестве и откликнулись на мою просьбу", - заявил В.Васильев.
Отметим, что в начале февраля Васильев перенес инсульт.
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