В Азербайджане задержаны более 70 лиц, находившихся в розыске
Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было обеспечено раскрытие 35 преступлений, зарегистрированных на территории страны 15 апреля, а также 6 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что в общей сложности задержано 72 человека, находившихся в розыске (в том числе 49 человек в качестве должников).
"Выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, и 13 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 30 человек", - говорится в информации ведомства.
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