Новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана представлен коллективу

Новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана Фархад Аскер оглу Адыгёзалов сегодня был представлен коллективу агентства.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Фархада Адыгёзалова представил коллективу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Напомним, что 16 апреля распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Фархад Адыгёзалов был назначен на должность председателя правления Государственного рекламного агентства Азербайджана.

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