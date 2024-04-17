В Баку прошли похороны Хады Раджабли

17 апреля в Баку прошли похороны экс-депутата, бывшего председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Хады Раджабли.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Хады Раджабли был похоронен на II Аллее почетного захоронения.

На церемонии похорон присутствовали родственники покойного, представители общественности и СМИ.

Отметим, что Хады Раджабли скончался сегодня утром от сердечного приступа.

Фото: Сеймур Исмайлов

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