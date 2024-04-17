https://news.day.az/society/1652744.html В Баку прошли похороны Хады Раджабли - ФОТО
В Баку прошли похороны Хады Раджабли - ФОТО
17 апреля в Баку прошли похороны экс-депутата, бывшего председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Хады Раджабли.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Хады Раджабли был похоронен на II Аллее почетного захоронения.
На церемонии похорон присутствовали родственники покойного, представители общественности и СМИ.
Отметим, что Хады Раджабли скончался сегодня утром от сердечного приступа.
Фото: Сеймур Исмайлов
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