В Азербайджане раскрыто 85% преступлений, зарегистрированных в I квартале

В первом квартале 2024 года было раскрыто 85 процентов из 8930 преступлений, зарегистрированных министерством внутренних дел и прокуратурой.

Об этом на заседании коллегии министерства внутренних дел Азербайджана сказал министр Вилаят Эйвазов, сообщает Day.Az.

"Число совершенных в течение 3 месяцев 2023 года тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, преступлений против собственности, в том числе краж, грабежей, разбоя, совершенных с использованием информационных технологий, а также противоправных деяний, совершенных группами, лицами, ранее судимыми, несовершеннолетними лицами, преступлений на почве семейного конфликта уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Улучшилось раскрытие преступлений, совершенных при неясных обстоятельствах, связанных с преступлениями против личности, хулиганством, преступными деяниями против собственности, кражами, мошенничеством, грабежами, вымогательствами. Из нелегального оборота изъяты 1 329 килограммов наркотических средств, за эти преступления привлечены к ответственности 1572 человека. Зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 12,2 процента, количество погибших в авариях сократилось на 14 человек, количество пострадавших - на 39 человек", - отметил он.

Коснувшись состояния обеспечения удовлетворенности граждан, в том числе рассмотрения обращений, министр отметил, что результаты по этим направлениям положительные, 80 процентов материального ущерба в размере 77 668 996 манатов, причиненного гражданам в результате преступлений, были возмещены в процессе расследования.

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