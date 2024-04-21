https://news.day.az/society/1653828.html В Азербайджане зафиксирован 31 градус тепла - Фактическая погода
В Азербайджане зафиксирован 31 градус тепла - Фактическая погода
Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 10:00 21 апреля погодные условия на территории страны были стабильными, преимущественно без осадков.
Как сообщили Day.Az в службе, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике и равнинных районах - 31 градус, в горных районах - 22 градуса.
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