В Азербайджане зафиксирован 31 градус тепла

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 10:00 21 апреля погодные условия на территории страны были стабильными, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в службе, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике и равнинных районах - 31 градус, в горных районах - 22 градуса.

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