В Гаджигабульском районе перевернулся автомобиль марки Volkswagen Passat.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии из 8 человек, находившихся в машине, пострадали 6 человек, в том числе двое детей.

В ДТП пострадали:

жительница Гобу Джабраилова Назиля Рамин гызы, 2013 года рождения,

жительница Гобу Джабраилова Язгель Нияз гызы, 1994 года рождения,

жительница Кюрдамира Тейюблу Гюльшан Велихан гызы, 1994 года рождения.

житель Кюрдамира Тейюбов Нияз Мамедшах оглу, 1966 года рождения,

житель Кюрдамира Тейюбов Шафкат Али оглу, 1970 года рождения,

житель Кюрдамира Тейюбов Ниязи Раис оглу, 2023 года рождения.

По факту проводится расследование.

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