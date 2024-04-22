Даны поручения относительно Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

Правительство Азербайджана дало поручения в связи с созданием и обеспечением деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, министерство юстиции по согласованию со Службой восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, в течение двух месяцев должно представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики свои предложения по приведению в соответствие с Указом Президента Азербайджанской Республики "О создании и обеспечении деятельности публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах"".

Министерство финансов по согласованию со службой и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в процессе исполнения, в пятнадцатидневный срок со дня государственной регистрации службы в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", представит в Кабинет министров предложения по ее обеспечению транспортными средствами и материально-техническому обеспечению.

Центральные органы исполнительной власти не позднее чем за три месяца, в целях обеспечения исполнения указа, должны принять в пределах своей компетенции меры, вытекающие из задач нормотворчества, представить свои нормативные правовые акты или информацию об отсутствии предложений в министерство юстиции Азербайджанской Республики и, если этого требует ситуация, проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Министерство юстиции должно обеспечить приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и в четырехмесячный срок проинформировать об этом Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!