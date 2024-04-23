Суд вынес решение в отношении апелляционной жалобы Аваза Зейналлы

Завершился судебный процесс по обжалованию приговора в отношении находящегося под арестом руководителя интернет-телевидения "Xural" Аваза Зейналлы.

Как сообщает во вторник Day.Az, решение было оглашено сегодня на процессе, проходившем в Бакинском апелляционном суде.

Согласно постановлению, жалоба Зейналлы не была удовлетворена, а приговор суда первой инстанции сохранен без изменения.

Отметим, что Авазу Зейналлы были предъявлены обвинения по статьям 178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 и 312-1.1 УК Азербайджанской Республики. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Аваз Зейналлы был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что в августе прошлого года журналист Эйнулла Фатуллаев распространил аудиозапись Аваза Зейналлы, обвинив его в получении взятки от семьи арестованного бизнесмена Расима Мамедова. Согласно обвинению, А.Зейналлы получил от Мамедова взятку в размере 20 тысяч манатов. В ответ он обещал создать положительный имидж Расима Мамедова.

Кроме того, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном воздействии на решение должностного лица.

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