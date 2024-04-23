Названа дата выплаты социальной помощи в Азербайджане.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что 25 апреля предусмотрена выплата всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

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