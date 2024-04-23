https://news.day.az/society/1654421.html Названа дата выплаты социальной помощи в Азербайджане
Названа дата выплаты социальной помощи в Азербайджане
Названа дата выплаты социальной помощи в Азербайджане.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
Было отмечено, что 25 апреля предусмотрена выплата всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
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