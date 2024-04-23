В Баку станет больше велосипедных дорожек

В Баку, на проспекте 8 ноября с сохранением прежнего количества полос движения прокладываются велосипедные дорожки, принимаются меры по улучшению уровня освещения на территории.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы ведутся на участке проспекта от улицы Юсифа Сафарова до пересечения с улицей Хагани Рустамова.

"В целом же вдоль проспекта планируется проложить до 10 километров велосипедных дорожек. Вышеупомянутые велосипедные дорожки отделены "буферными зонами" от участка дороги, предназначенного для транспортных средств.

Кроме того, реставрируются существующие пешеходные тротуары вдоль проспекта, а по их краям укладывается новая брусчатка.

Движение на территории, где ведутся работы, не ограничено. Было введено лишь частичное ограничение на определенные полосы движения с точки зрения безопасности проезжающих по территории автотранспортных средств и рабочих", - говорится в сообщении Госагентства.

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