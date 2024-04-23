Первого ребенка, родившегося в Ханкенди, назвали в честь Верховного главнокомандующего

Первый ребенок, родившийся в Ханкенди, назван в честь Верховного главнокомандующего.

Как передает Day.Az, oб этом Trend сказал отец новорожденного Аббас Абдуллаев.

"Мы хотим, чтобы наш ребенок, как и Президент Ильхам Алиев, был привязан к своему государству, нации. Слава Всевышнему, наши земли освобождены, мы живем на своих суверенных землях. По прошествии 36 лет в городе Ханкенди родился первый ребенок, наш мальчик. Благодарим за этот день. Да хранит Всевышний нашу армию, нашего Верховного главнокомандующего, да упокоит души наших шехидов. Пусть Всевышний дарует здоровья нашим ветеранам. Я всегда хотел назвать своего ребенка в честь нашего Верховного главнокомандующего. Я хочу, чтобы мой сын был так же привязан к своему государству, нации, земле, как и Президент Ильхам Алиев. Я назвал своего сына Ильхамом", - сказал он.

Главный врач Центральной городской больницы Ханкенди Жаля Огтайзаде сказала, что состояние новорожденного и матери в настоящее время стабильное.

"У Саадат Намазовой и Аббаса Абдуллаева родился первый ребенок. Вес родившегося малыша 3 кг, рост - 49 см. Состояние матери и ребенка стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь. Хотим пожелать, чтобы малыш рос достойным сыном своей Родины", - сказала она.

Отметим, что в медицинском учреждении Ханкенди родился первый ребенок после освобождения города от оккупации.

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