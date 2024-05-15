https://news.day.az/society/1660429.html Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? - ФОТО
Сколько зданий будет построено в третьем жилом комплексе в городе Шуша? - ФОТО
Представители СМИ побывали на территории в городе Шуша, где будет построен третий жилой комплекс, фундамент которого несколько дней назад был заложен Президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проекта третьего жилого комплекса в городе Шуша предусмотрено строительство 17 жилых домов.
Всего в комплексе будет 487 квартир. Работы по проектированию завершены. Строительные работы планируется начать летом этого года.
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