Полиция в Агджебеди задержала торговца наркотиками

Полиция провела операции в Агджабединском районе.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции мероприятий задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Мурсал Нурузаде. У него было обнаружено около 1 килограмма метамфетамина.

За месяц в районе в связи с наркотиками были задержаны еще 20 человек.

По факту ведется расследование.

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