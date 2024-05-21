https://news.day.az/society/1661745.html Рустам Талышинский и Сардар Асадов назначены на должности директоров в институт и центр при минздраве Азербайджана
Рустам Талышинский и Сардар Асадов назначены на должности директоров в институт и центр при минздраве Азербайджана
Рустам Талышинский и Сардар Асадов назначены на должности директоров в институт и центр, входящие в состав министерства здравоохранения Азербайджана.
Как сообщили во вторник Day.Az в минздраве, согласно соответствующему приказу министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева, Рустам Рашидович Талышинский назначен на должность генерального директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
Решением Наблюдательного совета Национального центра гематологии и трансфузиологии Сардар Аждар оглу Асадов назначен исполнительным директором центра.
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