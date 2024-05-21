https://news.day.az/society/1661929.html Определен размер платы за участие в квалификационных экзаменах
Определен размер платы за участие в квалификационных экзаменах
В Азербайджане утверждены правила организации и проведения квалификационных экзаменов для занятий оценочной деятельностью, форма и правила выдачи квалификационного аттестата оценщика, установлен размер оплаты за участие в квалификационных экзаменах.
Как сообщает во вторник Day.Az, решение в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, размер платы за участие в квалификационных экзаменах составляет 98 манатов.
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