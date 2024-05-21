Определен размер платы за участие в квалификационных экзаменах

В Азербайджане утверждены правила организации и проведения квалификационных экзаменов для занятий оценочной деятельностью, форма и правила выдачи квалификационного аттестата оценщика, установлен размер оплаты за участие в квалификационных экзаменах.

Как сообщает во вторник Day.Az, решение в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, размер платы за участие в квалификационных экзаменах составляет 98 манатов.

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