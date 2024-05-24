В Азербайджане предложили сократить рабочее время этим женщинам

Важно внести в Семейный кодекс пункт о том, что замужние и имеющие детей женщины, должны приходить на работу на час позже, а уходить на час раньше.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) заявил депутат Таир Рзаев.

По словам депутата, женщины по утрам провожают детей в школу, готовят для супругов завтрак и обеспечивают их своевременный уход на работу.

"А после работы женщины занимаются домашними делами, помогают детям с уроками. Поэтому они не успевают уделять время себе и на отдых. Они бегут на работу, затем в спешке возвращаются домой, иногда не успевают вовремя поесть, порой даже не могут должным образом позаботиться о своих мужьях, переутомляются. Некоторые женщины приезжают на работу из Сумгайыта и пригородов в центр столицы. Учитывая это, можно представить их состояние", - добавил депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!