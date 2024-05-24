К сведению желающих поехать на освобожденные от оккупации территории

Билеты на регулярные автобусные рейсы на июнь, организуемые Агентством наземного транспорта, подведомственным министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 27 мая в 11:00.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, пассажиры могут приобрести билеты посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

"Чтобы купить билет, необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности", - говорится в сообщении.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнены 729 рейсов, 29 718 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.

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