https://news.day.az/society/1662882.html Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода на 25 мая.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода, в Шахдаге выпал снег.
Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Гяндже, 18 м/с в Нафталане, 16 м/с в Нахчыване.
Туман наблюдался в Сумгайыте, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Гахе, Грызе, Шахдаге, Лерике, Мингячевире.
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