Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 25 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода, в Шахдаге выпал снег.

Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Гяндже, 18 м/с в Нафталане, 16 м/с в Нахчыване.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Гахе, Грызе, Шахдаге, Лерике, Мингячевире.

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