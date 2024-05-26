После сильных дождей в Газахе река вышла из берегов - ВИДЕО
Из-за сильных дождей, наблюдаемых на территориях Азербайджана и соседних стран, из берегов вышли реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай в Газахском районе, что привело к серьезным последствиям.
Как сообщает Day.Az, частично разрушился мост на реке Джогазчай у села Демирли, перекрыв к нему проезд.
Вследствие разлива рек Храмчай и Агстафачай подтоплены принадлежащие гражданам объекты и участки. В селе Икинджли Шихлы лесной массив оказался в зоне подтопления.
В настоящее время на территории задействованы живая сила и техника соответствующих структур, ведутся работы по ликвидации последствий природной стихии.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре