После сильных дождей в Газахе река вышла из берегов

Из-за сильных дождей, наблюдаемых на территориях Азербайджана и соседних стран, из берегов вышли реки Джогазчай, Агстафачай и Храмчай в Газахском районе, что привело к серьезным последствиям.

Как сообщает Day.Az, частично разрушился мост на реке Джогазчай у села Демирли, перекрыв к нему проезд.

Вследствие разлива рек Храмчай и Агстафачай подтоплены принадлежащие гражданам объекты и участки. В селе Икинджли Шихлы лесной массив оказался в зоне подтопления.

В настоящее время на территории задействованы живая сила и техника соответствующих структур, ведутся работы по ликвидации последствий природной стихии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!