В шаге от освобожденных сел Газаха...

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечено возвращение 24 мая сел Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Газахского района Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, AZTV подготовил репортаж, находясь недалеко от этих территорий.

Так, была проведена беседа с жителями упомянутых 4 сел, освобожденных от оккупации спустя 32 года, они поделились своей радостью.

Представляем вниманию данные кадры:

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