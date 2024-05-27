https://news.day.az/society/1663249.html В шаге от освобожденных сел Газаха... - ВИДЕО
В шаге от освобожденных сел Газаха... - ВИДЕО
БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечено возвращение 24 мая сел Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Газахского района Азербайджану.
Как сообщает Day.Az, AZTV подготовил репортаж, находясь недалеко от этих территорий.
Так, была проведена беседа с жителями упомянутых 4 сел, освобожденных от оккупации спустя 32 года, они поделились своей радостью.
Представляем вниманию данные кадры:
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