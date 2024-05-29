Определен порядок формирования программы национальной стандартизации в Азербайджане

Определен Порядок формирования программы национальной стандартизации и внесения в нее изменений.

Как сообщает Day.Az, Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с этим.

Национальный орган по стандартизации "Азербайджанский институт стандартизации" является юридическим лицом публичного права, подведомственным Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики. Программа национальной стандартизации - это программа, сформулированная, утвержденная и опубликованная национальным органом по стандартизации с целью планирования работы по разработке государственных стандартов.

Национальный орган по стандартизации принимает решение о формировании программы национальной стандартизации (далее - программа) до 1 июня года, в котором она должна быть составлена, и в течение следующих 5 (пяти) рабочих дней размещает информацию о ней на своем официальном сайте для ознакомления субъектов стандартизации.

Проект программы формируется на основе:

- требований, вытекающих из нормативных правовых актов Азербайджанской Республики;

- планов работ технических комитетов по стандартизации;

- предложений (заказов) соответствующих государственных органов (учреждений), юридических и физических лиц;

- ссылочных стандартов, принятых в целях обеспечения выполнения основных требований технических регламентов Азербайджанской Республики;

- результатов проверки нормативных документов в области стандартизации национальный органом по стандартизации, государственными органами (учреждениями), в компетенцию которых входят объекты стандартизации, и техническими комитетами по стандартизации;

- необходимости принятия государственных стандартов на основе стандартов, принятых международными и региональными организациями по стандартизации, членом которых является Азербайджанская Республика.

Проект программы формируется до 15 октября того года, когда он должен быть составлен национальным органом по стандартизации. Проект программы включает в себя:

- международный классификационный код стандартов;

- наименование проектов стандартов;

- основание для разработки стандарта;

- основную нормативную базу;

- срок выполнения работы;

- источник финансирования;

- наименование организации-заказчика, представившей предложение;

- товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.

Национальный орган по стандартизации направляет проект программы в технические комитеты и соответствующие государственные органы (учреждения) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, предусмотренной настоящим Порядком, с целью представления замечаний и предложений. Технические комитеты и соответствующие государственные структуры (учреждения) вносят свои замечания и предложения по проекту программы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их поступления. Проект считается согласованным, если в течение этого времени отношение к нему не было выражено.

Национальный орган по стандартизации утверждает программу до 15 декабря того года, когда она была составлена, и публикует ее на своем официальном сайте. Реализация программы начинается с 1 января следующего года.

Изменения в программе осуществляются в течение года с учетом поступивших предложений (заказов) на основании положений, зафиксированных в настоящем Порядке. Под изменениями в программе понимаются внесение изменений в текст существующей программы и внесение дополнений в программу по принятию новых стандартов. Предложения (заказы) состоят из обращения, обосновывающего актуальность принятия нового стандарта или внесения изменений в существующую программу. Не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев национальный орган по стандартизации размещает на своем сайте информацию о проделанной работе по программе.

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