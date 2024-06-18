Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности в связи с сезоном уборки зерновых культур.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что заготовка зерна имеет важное значение для продовольственного обеспечения населения, поэтому защита легковоспламеняющихся зерновых полей от пожарной опасности является одним из важных условий обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане. Учитывая вышеизложенное и то, что сезон жатвы приходится на жаркий и засушливый период года, МЧС обращается к населению, в том числе к владельцам хозяйств и лицам, участвующим в сборе зерновых, подчеркивая важность строгого соблюдения правил пожарной безопасности, и напоминает простые и необходимые правила:

- Категорически запрещено зажигать спички, использовать открытый огонь, в том числе курить, разводить костры вблизи зерновых полей! Для курения должно быть отведено специальное место!

- Недопустимо выбрасывать недогоревшие окурки или спички, материалы, пропитанные горючими жидкостями, а также стеклянную тару и осколки стекла при движении по дороге.

- Территория вокруг зерновых полей должна регулярно очищаться от сухой травы и мусора.

- Техника, участвующая в уборке, должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения и пройти пожарно-технический осмотр перед началом уборки.

- Категорически запрещается оставлять технику на полях после работы, заправлять ее топливом ночью, допускать разлив топлива и масел, хранить дополнительное топливо и смазочные материалы в технике!

- Полевые лагеря, зерноочистительные площадки, стога сена и соломы в местах уборки должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.

- Между полями и лесными массивами, автомобильными дорогами и железнодорожными путями должна быть создана защитная полоса.

- В случае возникновения пожара работа должна быть немедленно остановлена, окружающие должны быть оповещены, необходимо попытаться потушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, водой, землей, плотной тканью и т.д.) и сообщить по горячей линии "112".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!