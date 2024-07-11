Утверждены правила подготовки водителей, осуществляющих международные перевозки

Кабинет министров утвердил порядок проведения подготовки и переподготовки, оценки деятельности ответственных представителей оператора международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, форму документа о результатах оценки и размер платы за проведение оценки.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, за проведение Государственным экзаменационным центром оценки результатов подготовки и переподготовки ответственных представителей оператора международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки, размер платы, уплачиваемой ими, установлен в размере 60 манатов.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих действующие свидетельства об окончании "Программы профессиональной компетентности ответственного лица оператора международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, а также водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки".

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