«Желтый» и «оранжевый» предупреждения в связи с ветром

13-15 июля Национальная гидрометеорологическая служба выпустила "желто-оранжевое" предупреждение о ветреной погоде, ожидаемой в регионах.

Как сообщили Day.Az в службе, согласно "желтому" предупреждению, в Нахчыване, Бабеке, Шахбузе, Кенгерли, Самухе, Шамкире, Агстафе, Товузе, Дашкесане, Гейгеле, Загатале, Гахе, Шеки, Балакене, Зардабе, Имишли, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Гобустане, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы прогнозируется восточный ветер, скорость которого достигнет от 13,9 до 20,7 метра в секунду.

Согласно "оранжевому" предупреждению, в Ордубадском, Джульфинском, Геранбойском, Гянджинском и Мингячевирском районах прогнозируется восточный ветер, скорость которого составит 20,8-28,4 метра в секунду.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!