Новое решение в связи с платными дорогами в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения в "Правила использования автомагистралей в качестве платных дорог в Азербайджанской Республике".

Как передает Day.Az, cогласно действующему постановлению, сумма оплаты за проезд транспортных средств по платной автомагистрали определялась Тарифным (ценовым) советом с учетом категории автомобильной дороги, пройденного транспортным средством расстояния, веса и количества поездок в течение месяца. Согласно изменению, сумма оплаты за проезд транспортных средств по каждой платной автомагистрали будет утверждаться Тарифным советом с учетом категории автомобильной дороги.

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