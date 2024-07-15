В Балакене задержан мужчина, хранивший в своем доме наркотики и автомат

В Балакенском районе задержан 27-летний Анар Калтаев, незаконно хранивший огнестрельное оружие и боеприпасы, а также подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что по месту его жительства были обнаружены один килограмм марихуаны, а также автомат Калашникова, магазин к нему и патроны.

Задержанный заявил, что приобрел огнестрельное оружие некоторое время назад.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении А.Калтаева избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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