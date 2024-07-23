Ожидается сильная геомагнитная буря

Если плазменный выброс, произошедший 21 июля, достигнет Земли 24 июля, существует вероятность геомагнитной бури уровня G1 (слабая).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси.

Согласно информации, ожидается, что солнечный ветер будет находиться на номинальных значениях до 24 июля, после чего возможно увеличение его скорости из-за влияния плазменного выброса, произошедшего 24 июля.

Было отмечено, что в течение отчетного периода солнечная активность относительно возросла, и в течение недели были зарегистрированы вспышки класса М.

Максимальная вспышка класса X1.9 была зарегистрирована в регионе 3 738. На поверхности Солнца количество пятен немного уменьшилось, наблюдается 200 пятен в 13 группах. В течение недели было зарегистрировано несколько корональных выбросов массы (КВМ) с компонентами, направленными к Земле.

В течение отчетного периода геомагнитное поле было спокойным. Геомагнитных бурь не происходило. В настоящее время индекс Kp равен 1.5, космическая погода спокойная.

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