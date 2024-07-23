На сколько вырастет минимальная зарплата в Азербайджане?

Ожидается, что процент повышения минимальной заработной платы будет двузначным.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что подготавливаемые предложения будут рассмотрены в рамках бюджетного пакета после обсуждения в правительстве.

"Ожидается, что в следующем году будет принято решение о минимальной заработной плате. Поскольку предложения пока разрабатываются, нет конкретной информации о том, на сколько будет увеличена минимальная заработная плата. Мы представляем свои предложения по повышению минимальной заработной платы. При повышении минимальной заработной платы однозначно необходимо учитывать процент роста среднемесячной заработной платы за истекший период, а также уровень инфляции", - сказал Байрамов.

По его словам, учитывая, что уровень инфляции за прошедший период был двузначным, ожидается, что процент повышения минимальной заработной платы тоже может быть двузначным. Конкретный показатель может стать известен и обсужден этой осенью, добавил Байрамов.

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