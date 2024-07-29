Обнародована фактическая погода

Объявлена фактическая погода на 08:30.

Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы на 8:30 29 июля, на территории страны сохранялась нестабильные погодные условия, в некоторых местах периодически шли ливни, наблюдались грозы.

Северо-западный ветер временами достигал 20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, Нефтчале - 16 м/с, Гахе, Ширване - 15 м/с в соответствии с желтым предупреждением.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 3,8 метра.

В Дашкесане, Гейгеле, Гейчае, Нафталане, Шамкире, Грызе, Шахдаге, Лерике, Шеки, Балакене наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 22, в Нахчыванской АР-20, в низменных районах-22, в горных районах-14 градусов тепла.

Дождливая погода на территории страны продлится до вечера 29 июля, 30 июля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!