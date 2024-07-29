В Баку у одной из станций метро создан новый транспортный хаб

В Баку на южном выходе станции метро "Кероглу" создан новый мультимодальный центр транспортного обмена, соединяющий автобусную остановку, станцию метро, железнодорожную станцию, стоянку такси, пункт личного и общественного транспорта (park and ride).

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Благодаря созданному мультимодальному хабу будет обеспечено удобное использование пассажирами различных видов транспорта на территории, предотвращено хаотичное движение транспорта, а также облегчен доступ автобусов к главной магистрали.

На южном выходе станции метро рядом с железнодорожной станцией создана автобусная остановка с 3 перронами. Для легковых автомобилей организовано около 200 парковочных мест типа "park and ride". Создана стоянка для легковых автомобилей такси. В то же время на территории предусмотрена установка заправочных пунктов для автобусов с электродвигателями.

Отметим, что на начальном этапе здесь предусмотрена работа около 200 автобусов по 15 регулярным маршрутам (140, 140E, H1, 141E, 160, 171, 172, 214, M8, 60, 62, 70, 93, 184, 204).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!