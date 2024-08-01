Арслан Новрасли назначен заведующим кафедры Карабахского университета

Приказом ректора Карабахского университета Шахина Байрамова Арслан Новрасли назначен заведующим кафедры "Инструментальное исполнительство и преподавание музыки" вуза.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend сам музыкант.

До этого назначения Арслан Новрасли был солистом Отдельного образцового оркестра министерства обороны, старшим преподавателем Азербайджанской национальной консерватории, старшим специалистом Республиканского центра развития детей и молодежи, преподавателем Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева и Гимназии искусств при АНК.

Арслан Новрасли - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (бакалавр) и Азербайджанской национальной консерватории (магистр). Является первым музыкантом, который применил гармонические джазовые стандарты на таре, расширил возможности данного инструмента. Лауреат международных конкурсов, выступал на различных фестивалях, с концертными программами и в рамках проектов в Азербайджане, России, Казахстане, Великобритании, Турции, ОАЭ, Венгрии, Швейцарии, США, Финляндии, Бельгии, Китае и т.д. В его репертуаре произведения мировых и азербайджанских классических и современных композиторов, джазовые композиции, джазовые обработки на темы известных народных песен и. т. д.

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