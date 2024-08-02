Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт

Около 11:20 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе Баку-Сумгайыт.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сказали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, на место происшествия были привлечены 8 бригад скорой медицинской помощи.

"Бригадой скорой медицинской помощи на месте ДТП была зафиксирована доврачебная смерть 1 человека. 18 человек были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре с телесными повреждениями различной степени тяжести. Двое из пострадавших помещены в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь в отделении неотложной помощи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении TƏBİB.

12:25

На трассе Баку-Сумгайыт столкнулись два автобуса.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в результате аварии есть пострадавшие.

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