Пожар на судне в Каспийском море полностью потушен

Пожар, произошедший на судне снабжения в Каспийском море, полностью потушен, сообщает Day.Az на пресс-службу МЧС.

Напомним, что 31 июля в акватории Баку, примерно в 70 километрах от берега, произошел пожар на судне снабжения.

В результате пожара никто не пострадал, все члены экипажа судна были благополучно эвакуированы на ближайшие корабли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!