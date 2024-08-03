https://news.day.az/society/1679436.html Пожар на судне в Каспийском море полностью потушен
Пожар на судне в Каспийском море полностью потушен
Пожар, произошедший на судне снабжения в Каспийском море, полностью потушен, сообщает Day.Az на пресс-службу МЧС.
Напомним, что 31 июля в акватории Баку, примерно в 70 километрах от берега, произошел пожар на судне снабжения.
В результате пожара никто не пострадал, все члены экипажа судна были благополучно эвакуированы на ближайшие корабли.
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