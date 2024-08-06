Усиляется режим работы одной из станций метро

ЗАО "Бакинский метрополитен" внесет изменения в свой график работы в связи с матчем "Карабаха", который сыграет сегодня в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Как передает Day.Az, накануне матча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, который начнется в 20:00, близлежащая станция "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме в соответствии с планом работы метрополитена для проведения массовых мероприятий.

Учитывая интерес к матчу, а также безопасную и комфортную перевозку пассажиров, механизмы контроля на станции будут усилены. Для этого будет выделена дополнительная рабочая сила путем составления графика дежурства. На станции главной задачей будет облегчить пассажирам определение направления, особенно после матча. Меры предосторожности также будут приняты на станциях "Нариманов" и "28 мая".

Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику рабочих дней летнего расписания. При необходимости на линию выпустят запасные поезда. Однако после окончания матча движение поездов будет регулироваться особым образом с учетом режима работы станции "Гянджлик".

Отметим, что "Карабах" сыграет с болгарским "Лудогорцем".

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