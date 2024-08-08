В Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

Было отмечено, что подземный толчок силой 3,2 балла произошел на глубине 66 км.

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