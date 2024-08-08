https://news.day.az/society/1680708.html В Каспии произошло землетрясение
В Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
Было отмечено, что подземный толчок силой 3,2 балла произошел на глубине 66 км.
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