Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку

Для обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Было отмечено, что дополнительно назначенные поезда отправятся 15 августа в 09:15 из Баку в Агстафу и 16 августа в 15:00 в обратном направлении.

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