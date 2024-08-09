https://news.day.az/society/1680971.html Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку
Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку
Для обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.
Было отмечено, что дополнительно назначенные поезда отправятся 15 августа в 09:15 из Баку в Агстафу и 16 августа в 15:00 в обратном направлении.
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