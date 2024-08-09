Азербайджанская операционная компания COP29 объявила международный конкурс документальных фильмов

Азербайджанская операционная компания COP29 представила проект международного конкурса документальных фильмов в качестве продолжения деятельности, направленной на привлечение внимания широкой общественности к глобальным климатическим проблемам и их решению.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию COP29.

Было отмечено, что для участия в конкурсе "Отголоски перемен: взгляд на глобальную климатическую деятельность" приглашаются лица и компании из любой страны мира, имеющие опыт создания документальных фильмов.

Основная цель инициативы - сохранение на повестке дня глобальной климатической деятельности, коллективных усилий, направленных на решение экологических проблем. Таким образом, проект станет агитационной платформой для компаний и частных лиц, работающих в данной сфере, по внедрению собственных креативных подходов к решению климатических проблем, направляя творческий потенциал авторов документальных фильмов на актуальные климатические темы. Конкурс также имеет важное значение с точки зрения поддержки практической деятельности творческими идеями и подходами в шагах к будущему устойчивого климата. Основные темы конкурса охватывают различные области, такие как сохранение биоразнообразия и экосистем, эффективное управление водными ресурсами, влияние гендерных и экологических проблем, местные знания и практики, а также решения в области возобновляемых источников энергии. Видеоматериалы будут оцениваться экспертной комиссией, специализирующейся на различных комплексных критериях, в общей сложности по 5 различным номинациям.

Подробную информацию об условиях и требованиях конкурса можно получить на официальном сайте COP29. Видеопродукция, отвечающая этим требованиям, должна быть отправлена до 15 сентября 2024 года на адрес электронной почты [email protected]. По итогам проекта фильмы, победившие в категориях полнометражных и короткометражных фильмов, будут показаны на конференции COP29 в Баку в ноябре, а также на официальном сайте COP29 и в социальных сетях, говорится в сообщении Азербайджанской операционной компании COP29.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!