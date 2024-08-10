В центре Баку ограничат движение транспорта

Начиная с сегодняшнего дня, в связи с ремонтными работами на проспекте Метбуат в Баку (на пересечении улиц Назима Хикмета и Абдуррагим бека Ахвердиева), движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что на следующем этапе ремонтные работы будут проводиться на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку (от улицы Абдуррагим бека Ахвердиева до круга "Гялябя").

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения в указанный период.

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