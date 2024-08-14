Состоятся церемонии захоронения останков еще 7 шехидов, пропавших без вести в I Карабахской войне

В Азербайджане будут захоронены останки еще 7 лиц, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что останки военнослужащих Джамалова Эльмана Гусейн оглу, Абилова Абульфаза Абульфат оглу, Гусейнова Джаваншира Аршад оглу и Ширинова Таира Ширин оглу будут захоронены завтра в 14 часов на Аллее шехидов в городе Хырдалан, Абшеронского района, военнослужащего Ибрагимова Джамаледдина Ибад оглу - в селе Амирджан Сураханского района города Баку, останки военнослужащего Яриева Ганбара Теймур оглу - на Аллее шехидов Сальянского района, а останки Зейналовой Тараны (Асмайя) Давуд гызы - на Аллее шехидов города Барда в 16:00

Все церемонии пройдут завтра.

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