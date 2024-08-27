На трассе Баку-Губа открыт реконструированный мост
Автомобильный мост через реку Гусарчай, расположенный на 180-м километре автомобильной дороги M1 Баку-Губа-госграница с Россией, был восстановлен, передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, балки пролетных строений двух аварийных пролетов моста были демонтированы и заменены новыми.
"Затем на мосту были проведены другие ремонтно-строительные работы в соответствии с проектной последовательностью, и в конце было уложено новое асфальтобетонное покрытие, после чего сооружение было передано в пользование водителей", - говорится в информации.
Напомним, что на время проведения ремонтно-строительных работ на автомобильном мосту для обеспечения бесперебойного движения поблизости была проложена временная альтернативная дорога.
Недавно было объявлено о том, что Азербайджан строит самый длинный железнодорожный мост в регионе.
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